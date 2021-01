Grupa astrologów przewiduje przyszłość Melanii Trump. Będzie miała nowego partnera jeszcze przed wakacjami

Nadchodzą zmiany u Melanii Trump

Z kolei Donald Trump będzie miał przed sobą kilka trudnych miesięcy, ale jeszcze w tym roku powstanie niczym feniks z popiołów. Były prezydent ma powrócić do pierwszej ligi światowych biznesmenów oraz zdobyć zainteresowanie mediów nową książką. "To, co ma do powiedzenia i co ujawni, zaszokuje i przestraszy świat polityki i biznesu" - twierdzi grupa z PsychicWorld.com.