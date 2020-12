Donald Trump skrytykował magazyny modowe. Chodzi o podejście do jego żony

Ustępujący prezydent USA Donald Trump krytycznie odniósł się do amerykańskich magazynów modowych za to, że jego żona Melania nie pojawiła się na okładce jednego z nich. Swoją frustrację wyładował na Twitterze, gdzie w kilku słowach odniósł się do całej sytuacji. Trump opublikował na swoim koncie wpis dotyczący stylu swojej żony.

Donald i Melania Trump wkrótce opuszczą Biały Dom. Źródło: Getty Images