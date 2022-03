Gruzini murem za Ukrainą. Przejawy poparcia widać na każdym kroku

Jak policzek Gruzini odebrali brak Gruzji na liście państw wrogich Federacji Rosyjskiej, opublikowanej przez Rosję. To był szok dla gruzińskiego społeczeństwa. Zaniepokoiło nas również zniesienie rosyjskiego embarga na gruzińskie produkty mleczne - odebraliśmy to jako wyraz zacieśniania związku z Rosją. Ale w tym samym czasie Gruzja z Mołdawią złożyły wnioski o przyjęcie do Unii Europejskiej. Mamy więc wrażenie, że w gruzińskiej polityce panuje wielki chaos. Zwolennicy rządu mówią, że jego największym osiągnięciem jest to, że od 2008 r. nie mieliśmy wojny z Rosją.