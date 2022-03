Urodzić w czasie wojny. "Można zapomnieć o procedurach"

- Większość kobiet chce wrócić do Ukrainy. One nie chcą zostawać w Polsce, ani jechać gdzieś dalej. My mamy kontakty za granicą w krajach, gdzie tzw. social jest o wiele lepszy niż w Polsce, jak Anglia, Holandia, Belgia, ale nie ma chętnych. Te kobiety czekają na to, że ten koszmar zaraz się skończy, a one będą mogły wrócić do swoich mężów, do swoich rodzin - mówi Natalia Jakubowska.