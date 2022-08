Grypa żołądkowa w samolocie. Polki wspominają swoje najgorsze loty

– Był jeden lot, którego nie zapomnę nigdy. 2019 rok, Warszawa–Londyn. Niby krótka podróż, ale rezerwowaliśmy bilety na ostatnią chwilę. Nie do końca siedzieliśmy z narzeczonym obok siebie, bo między nami było przejście. A w moim rzędzie matka z niemowlakiem na kolanach i w środku kilkulatek – opowiada Ola. – Ten mały płakał przez cały lot. Dosłownie darł się. Matka włączała mu jakieś bajki, ale uspokajał się góra na parę minut i od nowa rozpacz. Młody leciał pierwszy raz samolotem i moim zdaniem był na to stanowczo za mały, ale z tego, co się zorientowałam, rodzina leciała do pracującego w Anglii ojca, więc widocznie nie było innego wyjścia. Ten starszy chłopiec nie był wcale lepszy, ciągle narzekał, że się nudzi, że go nogi bolą i oczy; co chwila pytał: "Kiedy dolecimy?".