Guy Tang – moja miłość! Wyznania Natalii Borowieckiej – Fryzjerki i Ambasadorki MyDentity

Gdy pewnego dnia otrzymałam telefon z zaproszeniem, jako jeden z 30 tysięcy fryzjerów w Polsce, na osobiste spotkanie z Guy Tang, który miał odwiedzić nasz kraj, to przez wiele dni nie mogłam opanować emocji jakie mi towarzyszyły. To było więcej niż marzenia, to było nierealne! Każdą rzecz, którą wykonywałam do tamtej pory zawsze starałam się robić "na maksa", ale od tamtej chwili dostałam skrzydeł, wszystko co działo się potem było jakby z wiatrem, ponad normę, ale możliwe do wykonania. Rzeczy niemożliwe stały się możliwe, bajkowe. Odmieniło to moje życie o 180 stopni. Otrzymałam propozycję pracy jako edukator jego własnej marki "Mydentity". Okazało się, że wszystko co osiągnęłam w swoim życiu, czego wcześniej nie doceniałam tak bardzo właśnie miało w tym znaczenie.