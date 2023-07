Gwiazdy mają bzika na punkcie tego modelu sukienki. Latem bije rekordy popularności

Cienki materiał i krój z odsłoniętymi plecami to idealny przepis na plażową kreację. Klaudia El Dursi wskoczyła w pudroworóżowy model i uzupełniła go dość masywną biżuterią. Choć jej stylizacja została skomponowana na potrzeby planu zdjęciowego "Hotelu Paradise", to jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by podobną sukienkę bez pleców zarzucić na bikini.