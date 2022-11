Hailey Bieber w stylu normalsa. Tak podkręciła miejski look

Uniwersalna puchówka

Stylizacja oparta na przeskalowanym dole i dopasowanej górze, to zawsze bezpieczne i przyjemne dla oka połączenie. Pamiętasz stylizację Justina Biebera, który pojawił się w marynarce XXL? To idealny przykład, jak oversize graniczy z groteską. "Będzie na drugi rok" - pisali z przymrużeniem oka krytycy. Na szczęście Hailey Bieber nie poszła śladami męża i wykorzystała uniwersalną kurtkę puchową dopasowaną do swojego rzeczywistego rozmiaru. To pozwoliło modelce zabawić się także z dodatkami.