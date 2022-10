Hailey Bieber wyglądała jak milion dolarów. To wycięcie odsłoniło cały brzuch

Czy też masz wrażenie, że Hailey Bieber za chwilę wyskoczy z lodówki? W sieci non stop pojawiają się lansowane przez modelkę trendy. Żona muzyka pop słynie z nowoczesnego podejścia do mody. Tym razem na wielkie wyjście wybrała projekt Saint Laurent, który powstał z myślą o niej. I mimo, że kreacja przybiera najciemniejszy i charakterystyczny dla klasyki odcień, to sukienkę Hailey Bieber trudno określić "małą czarną".