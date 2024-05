Hałas, który spędza sen z powiek. "Najłatwiej się wyprowadzić"

Jak mówi mężczyzna, już dwie dekady temu na jednym z podwórek otwarto lokal gastronomiczny. - Na początku imprezy w nocy odbywały się rzadko, mieszkało tu wtedy dużo ludzi, którzy wzywali policję, jednak nie przynosiło to żadnych rezultatów. Z czasem mieszkańców ubywało, przyjeżdżało coraz więcej turystów, a w lecie imprezy z instalacją nagłośnieniową odbywały się już od środy do białego rana w niedzielę. Trudno żyć w takich warunkach – przyznaje.

- Myślę, że gdyby na początku funkcjonowania takiej działalności mieszkańcy wynajęli prawnika i wspólnie dochodzili swoich praw w sądzie, nie posunęłoby się to tak daleko. Na pewnym etapie można już było tylko usłyszeć "przecież to normalne, tutaj tak jest" i "dlaczego się pan nie wyprowadzi" - komentuje.

- Same lokale są szczególnie uciążliwe, jeśli mają instalację nagłośnieniową. Jeśli lokal jest na parterze, ma ogródek, otwarte okna i drzwi, a do tego instalację nagłośnieniową z niskimi częstotliwościami, to nie odfiltruje ich nawet dźwiękoszczelne okno w mieszkaniu. Przenikają mury, słychać je z daleka, a w przeciwieństwie do hałasu komunikacyjnego nie jest to szum, tylko pobudzające dźwięki. Oczywisty konflikt interesów osób, które próbują spać, z ludźmi, którzy chcą się całą noc bawić - stwierdza pan Maciej.