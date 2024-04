"Małpka" przed siódmą rano. Kobiety dłużej ukrywają problem

- Z czasem zaczynałam widzieć, że jest tego chyba za dużo. Nawet starałam się codziennie chodzić do innego sklepu, żeby sprzedawcy nie zauważyli, że tyle kupuję. Później, jak już się napiłam i było mi mało, to już biegłam do najbliższego. Codziennie mówiłam, że to ostatni raz. Z tych "codziennie" zrobiły się cztery lata.