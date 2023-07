Nie pije od 10 lat. Na imprezie podsłuchał, co mówi o nim teść

- Mama zawsze go usprawiedliwiała. Miałam wrażenie, że żyje za co najmniej dwie osoby, bo kiedy zdarzyło się ojcu przeholować i nie był w stanie iść do pracy, to właśnie ona robiła wszystko, żeby zatuszować prawdziwy powód. Szczęśliwie ojciec nie robił awantur, raczej szkodził głównie sobie. Opamiętał się dopiero, gdy zachorował na raka - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską.