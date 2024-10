Halloween 2024. Najlepsze przebrania gwiazd

By natrafić na prawdziwą perełkę, nie trzeba było szukać daleko. Karolina Pisarek odtworzyła stylizację z balu maskowego , na którym brylowała główna bohaterka w czwartym sezonie serialu "Emily w Paryżu" . Twórcy oryginalnego kombinezonu w biało-czarne paski uzupełnionego kapeluszem z wielkim rondem inspirowali się strojem Amandy Carter Burden z 1966 roku oraz postacią Elizy Doolittle z filmu "My Fair Lady".

Z kolei Maffashion odbiegła od kinematografii i pop kultury, by oddać hołd polskiej sportowczyni, o której mówi cały świat. Influencerka przebrała się za Igę Świątek , stawiając na biały total look z plisowaną spódniczką . Swoich obserwatorów uraczyła nawet bardzo wiarygodnym nagraniem z kortu.

Kylie Jenner zdecydowała się na absolutnie niszowy kostium z filmu "Barbarella" . Jane Fonda zagrała w tej produkcji z 1968 roku międzygalaktyczną bohaterkę, która otrzymuje ważną misję. Co ciekawe, wszyscy fani sci-fi w przyszłym roku będą mogli obejrzeć nową odsłonę "Barbarelli", w którą wcieliła się Sydney Sweeney.

Modelka Barbara Palvin i aktor Dylan Sprouse oddali hołd jednemu z najwybitniejszych musicalów wszech czasów, czyli "Upiorowi w operze" . Choć strój dla mężczyzny ogranicza się do fraku i białej maski, to w przypadku Christine Daae trzeba pomyśleć o pompatycznej sukni i charakterystycznych lokach przyozdobionych błyszczącymi gwiazdami.

