handy lab. - nowa marka skupiona wokół pielęgnacji dłoni już dostępna w Polsce!

"Marka handy lab. wykracza poza standardową pielęgnację – to nośnik idei i wartości biskich mi i Iwonie. Wyszłyśmy od dotyku jako zapomnianego zmysłu, któremu chcemy przywrócić utraconą podczas pandemii świetność. To jakość profesjonalnego zabiegu z zastosowaniem bogatych w składniki odżywcze koktajlów zamkniętym w rękawicach, który przenosimy do domy w formule home SPA" – dodaje Anna Juchimiuk (Export Director)