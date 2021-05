Hangxiety - czyli połączenie kaca i niepokoju. Skąd się bierze i jak sobie z nim poradzić?

Należy do tego podejść kompleksowo. Jedną z najskuteczniejszych metod radzenia sobie z "hangxiety", jest powracanie do "tu i teraz". Nasza głowa ma tendencje do oscylowania między przeszłością, a przyszłością. Na kacu myślimy o niezałatwionych sprawach, zastanawiamy się, jakie mogą mieć one konsekwencje. Albo odwrotnie, wracamy do przeszłości i analizujemy czy, np. nie mogliśmy się w jakiejś sytuacji zachować inaczej. Jeśli doskwiera nam "hanxiety" spróbujmy skupić strumień uwagi na tym, co nas otacza. Pomocne będą np. metody związane z "mindfulness". Wystarczy włączyć prostą medytację kierowaną na Youtube.