Hanna Lis pozuje w krótkiej sukience. "Zdjęcie dla atencji", ale to opis porusza

Jeszcze do niedawna Hanna Lis była jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiej telewizji. Chętnie brylowała na salonach i pozowała do zdjęć fotoreporterów. Od niedawna jej życie wygląda znacznie spokojniej. Dziennikarka ma więcej czasu na odpoczynek oraz przemyślenie ważnych dla niej spraw, którymi później dzieli się ze swoimi fanami na Instagramie. Ostatnio opublikowała czarno-białe zdjęcie. Zapozowała do niego w krótkiej sukience. Chciała w ten sposób zwrócić uwagę na sytuację kobiet w Iranie.