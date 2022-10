Odważny gest posłanki. Zrobiła to na oczach całego Parlamentu Europejskiego

Trwające w Iranie manifestacje są największe od czasów krwawo stłumionych protestów z 2019 r. Dołączają do nich tłumnie zarówno kobiety, jak i mężczyźni. W formie protestu Iranki zrzucają publicznie zasłony oraz ścinają włosy, które w tradycji arabskiej są intymną częścią ciała kobiety. Koran nie nakazuje bezpośrednio muzułmanką ich zasłaniania. Wspomina natomiast o ukrywaniu przed wzrokiem obcych tego, co zdobi kobiety. To, w jaki sposób, zakrywają się Arabki w konkretnych społecznościach, precyzują najczęściej lokalni interpretatorzy szariatu.