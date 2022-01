Harmonia, równowaga i wygoda. Wejdź do magicznego świata jogi

Asany najlepiej wykonywać w elastycznych legginsach lub luźnych, bawełnianych spodniach typu rybaczki, wygodnym staniku, który idealnie stabilizuje biust podczas ruchu (to ważne szczególnie w przypadku jogi dynamicznej) topie lub t-shircie. Warto pamiętać, że tego typu ćwiczenia wykonujemy na bosaka lub w specjalnych, antypoślizgowych skarpetkach. Wśród akcesoriów do jogi nie może zabraknąć miękkiej, piankowej maty, najlepiej wykonanej z grubszej, elastycznej pianki, która zapewni komfort ruchów w każdej pozycji ciała. Dodatkowo, kiedy już złapiemy bakcyla i zaczniemy ćwiczyć regularnie, warto zaopatrzyć się w specjalne klocki, wałek lub roller, pasek do rozciągania oraz poduszkę do medytacji.