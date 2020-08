Hejterzy piszą, że jest brzydka. Melissa Blake zawsze odpowiada w błyskotliwy sposób

Melissa Blake urodziła się z rzadką chorobą genetyczną, zespółem Freemana-Sheldona. Schorzenie objawia się deformacją twarzy i kończyn. Zespół bywa także nazywany zespołem gwiżdżącej twarzy, co ma związek ze specyficznym przykurczem mięśni mimicznych.

Walczy z dyskryminacją osób niepełnosprawnych

To kolejny raz kiedy aktywistka w błyskotliwy sposób reaguje na niewybredne komentarze, wyśmiewające jej niepełnosprawność. Jak pisała wielokrotnie m.in. na Twitterze, kiedy ludzie mówią jej, że jest brzydka, upamiętnia to kolejnymi swoimi selfe, wrzucanymi do internetu. W ten sposób Melissa Blake walczy z dyskryminacją. "Zadziwiające jak wielu wstydzi się swojego ciała, a jak niewielu swojego umysłu" – chciałoby się odpowiedzieć jej hejterom.