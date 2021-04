Historia małżeńska Danuty i Marka Grechutów. "Tak naprawdę nikt poza Danusią nie wytrzymywał jego lęków, trudnych okresów"

Kłócili się tylko o drobiazgi

Z wiekiem, piosenkarzowi coraz bardziej zaczęła doskwierać choroba afektywna dwubiegunowa. Ataki zaczęły być coraz częstsze. "Niebywałą siłę dającą mu nadzieję powrotu do normalności czerpał od żony, zawsze mógł liczyć na jej pomoc. I tak naprawdę nikt poza Danusią nie wytrzymywał jego lęków, trudnych okresów” – mówiła Magda Umer cytowana przez "Urodę Życia". Marek Grechuta silnie przeżył też wyprowadzkę syna. Była nagła i niespodziewana, Łukasz wręcz zniknął bez śladu. Ojciec szukał go, uczestniczył w programach "Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie". Syn w końcu wrócił do rodziny. Włóczył się po Europie, przyjechał do kraju po tym, jak został okradziony ze wszystkiego.