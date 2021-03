Ada Rusowicz była królową polskiego bigbitu. Jej życie zakończyło się tragicznie

Ada Rusowicz zachwyciła głosem Czesława Niemena, romansowała z Davidem Bowiem

Ada Rusowicz została zauważona w 1963 roku. Zdobyła wówczas wyróżnienie na II Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. Jakiś czas później traf chciał, że Czesław Niemen szukał wokalistek do chórku Błękitne Pończochy, który towarzyszył zespołowi Niebiesko-Czarni. Udział w przesłuchaniu odmienił życie Rusowicz. 19-latka dostała się do bandu i już rok później zdobyła tytuł najpopularniejszej wokalistki roku 1968.

"Czesiek pisał dla niej piosenki miłosne, a ona je śpiewała wpatrzona w niego. To było sympatyczne i takie zwyczajne" – wspominał w jednym z wywiadów Marek Gaszyński, dziennikarz muzyczny.

Artysta był żonaty, ostatecznie złamał jej serce, a ona wdała się w przelotny związek z Davidem Bowie. Polska wokalistka spotkała 22-letniego gwiazdora na jednym z muzycznych festiwali na Malcie. Ta relacja była krótka, Bowie po stracie ojca popadł w depresję. Jednym co zostało po tym romansie, jest liścik napisany przez Davida Bowiego. Przechowuje go córka gwiazdy, Anna.

Tragiczny wypadek

Ostatecznie Ada Rusowicz związała się z muzykiem Wojciechem Kordą, wzięli ślub w 1971 roku – łączyli życie prywatne z pracą. Para doczekała się dwójki dzieci, Bartłomieja i Anny. Ada Rusowicz przerwała karierę, aby zająć się pociechami. Kiedy wróciła do koncertowania spotkała ją po jednym z występów tragedia.

Pod Poznaniem doszło do wypadku. Wojciech Korda, który był wówczas kierowcą, przeżył, jego żona nie miała tyle szczęścia - zmarła w wyniku odniesionych rozległych obrażeń.

Po śmierci artystki synem zaopiekował się ojciec, jego córką Anną wujostwo. Korda zerwał kontakt z córką. Próbował odnowić go po latach, kiedy Anna zaczęła rozkręcać karierę muzyczną. Apelował wówczas do córki w mediach, by pomogła mu w zakupie leków - mężczyzna przeszedł kilka wylewów i porusza się na wózku inwalidzkim.