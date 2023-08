Hit czy kit? Cichopek na planie "PnŚ" w krótkich spodenkach

To lato zrewolucjonizowało kwestię damskich spodenek. Hot pants wypadły z modowego obiegu, a kultowe i zdawało się niepodważalne na szczycie trendów szorty - musiały ustąpić miejsca jortsom. Nieco dłuższa nogawka, zakończona tuż przed kolanem, zainspirowała popularne it-girls, ale nie przeszła do mainstreamu. Drugą próbę podejmują zatem bermudy, w tym lniane modele do kompletu z koszulami bądź marynarkami.