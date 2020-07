WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 1 sukienka hiszpanka 1 godzinę temu Hit lata, czyli sukienka hiszpanka - jak noszą ją gwiazdy Instagrama? Sukienka hiszpanka to od kilku sezonów letni klasyk, który sprawdza się zarówno na co dzień, jak i na wieczór. Nie wiesz, jak nosić sukienki z dekoltem carmen w upalne dni? Sprawdź stylizacje gwiazd Instagrama, które na pewno Cię zainspirują! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Sukienka hiszpanka jest bardzo kobiecą propozycją letniej stylizacji. (Materiały prasowe) Materiał Partnera: Allani.pl Sukienka hiszpanka – letni hit z wybiegów i streetstyle’u W kwiatowe wzory, w bieli z angielskim haftem, jednolite – w pastelowych odcieniach albo maxi w mocnych kolorach – co sezon do najmodniejszych letnich sukienek dołączają kolejne modele z dekoltem carmen, w których zakochali się projektanci, styliści i influencerki. W czym tkwi fenomen sukienki hiszpanki? W dyskretnym, subtelnym podkreśleniu jednego z największych, kobiecych atutów – linii ramion. W tym kroju świetnie wyglądać będzie praktycznie każda kobieta, z wyjątkiem pań o sylwetce typu Y. A jeśli odpowiednio dobierzemy fason sukienki hiszpanki i dodatki, mamy przepis na efektowny, letni look na upalne dni czy długie, ciepłe wieczory! Sukienka z dekoltem carmen – jaką wybrać? Klasyka gatunku to zwiewna sukienka z falbanką przy dekolcie i odcięciem w pasie. Takie modele pasują do każdego typu kobiecej figury i przepięknie podkreślają talię. Ciekawą opcją są kreacje odkrywające ramiona z asymetrycznym dołem, ale też zjawiskowe maxi, które sprawdzą się na co dzień – z płaskimi klapkami, i na wieczór – z sandałami na szpilce. Jeśli lubisz się wyróżniać, spraw sobie model w ciekawy wzór albo uszyty z koronki. A jeśli chcesz podkreślić opaleniznę, strzałem w dziesiątkę będzie biała sukienka hiszpanka, którą możesz połączyć ze złotą biżuterią i dodatkami z rafii. Jakie jeszcze akcesoria będą dobrym towarzystwem dla sukienki z dekoltem carmen? Podpowiadamy! Sukienka hiszpanka w kwiaty – baza romantycznej stylizacji Nie jest tajemnicą, że kwiatowe nadruki królują w aktualnych trendach, ale na sukience hiszpance prezentują się szczególnie efektownie. Tak zjawiskowa kreacja nie wymaga specjalnej oprawy. Wystarczy para klapek na płaskiej podeszwie i delikatna, złota biżuteria, by całość przyciągała spojrzenia z daleka. Jeśli lubisz proste stylizacje, które robią wrażenie, zainspiruj się lookiem Pauli Jagodzińskiej i noś sukienki hiszpanki w romantycznym stylu. Takie połączenie sprawdzi się i na co dzień, i na wieczór, np. na randce z ukochanym! Ton w ton – stylizacja z sukienką hiszpanką i butami pod kolor Na mini hiszpankę z falbanami w modny print postawiła też Małgorzata Rozenek-Majdan. Jej stylizacja przykuwa uwagę przez idealne kolorystyczne dopasowanie! Lekkie, skórzane klapki na płaskiej podeszwie perfekcyjnie współgrają ze zwiewną sukienką z dekoltem carmen, a dzięki spójności w kolorach całość jest bardzo stylowa! Taki zestaw możesz skompletować w swoich ulubionych barwach. Czerń? Fuksja? A może żółty? Wybór należy do Ciebie. Sukienka z dekoltem carmen w tropikalny print – sprawdź, jak ją nosić! Tropical print to kolejny gorący trend lata 2020. Liście palmy, monstery, kwiaty hibiskusa i innych roślin egoztycznych zdobiły koszule, sukienki i spódnice na wybiegach Versace i Dolce&Gabbana, a odpowiedź sieciówek pojawiła się niemal natychmiast. Patent na sukienkę hiszpankę w najmodniejszy wzór sezonu (podobne znajdziesz na allani.pl!) pokazuje Karolina Gołębiewska - autorka popularnego, modowego kanału na Youtube – stylizacje.tv. Z casualową kreacją idealnie współgrają tu wygodne sandały na słupku w odcieniu nude oraz torebka-koszyk. Taka stylizacja świetnie sprawdziłaby się na kawie z przyjaciółkami czy letnim coctail party. Sukienka hiszpanka na sportowo? Zestaw idealny na co dzień Jak stworzyć wygodny look z letnią sukienką z dekoltem carmen, podpowiada z kolei Marcela Leszczak. Celebrytka do pudrowo-różowej, koronkowej sukienki hiszpanki dodała klasyczne, białe sneakersy. I chociaż kapelusz z dużym rondem nieszczególnie pasuje do całości, zestaw z sukienką odkrywającą ramiona i butami sportowymi będzie idealną bazą dla codziennej, casualowej stylizacji. Wystarczy, że dodasz mały, skórzany plecak zamiast torebki! Mini sukienka hiszpanka – sposób na imprezowy look Zwiewne sukienki hiszpanki odcinane w pasie perfekcyjnie sprawdzą się na co dzień, ale na letnią imprezę lepiej wybrać dopasowaną mini kreację odkrywającą ramiona. Na taką sukienkę z dekoltem carmen w modnym odcieniu millenial purple postawiła Angelika Mucha znana jako @littlemooonster96. Ekstrawagancka, seksowna kreacja sama w sobie jest bardzo efektowna, dlatego idealnie równoważą ją minimalistyczne, czarne sandały na szpilce. Look, w którym na pewno nie przejdziesz niezauważona. Materiał Partnera: Allani.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze