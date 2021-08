Hitowy kosmetyk teraz na promocji w Biedronce. Przyda się latem

Zanim rozpoczniecie peelingowanie ciała, zapamiętajcie kilka podstawowych zasad. Najpierw myjemy ciało żelem pod prysznic czy mydłem i dokładnie spłukujemy. Następnie osuszamy skórę ręcznikiem i dopiero wtedy nakładamy na nią peeling. Masujemy ruchami kolistymi lub podłużnymi zawsze w kierunku serca. Wykonywanie peelingu zaczynamy od dolnych partii ciała i idziemy w górę, aż do okolic piersi. Peelingowanie dekoltu jest niewskazane dla kobiet, które mają wrażliwą tę część ciała. Można go oczyścić np. przy użyciu peelingu do twarzy, który jest delikatniejszy.