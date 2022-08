Honey Boo Boo dorastała na oczach świata. Konkursy piękności zniszczyły jej psychikę

Honey Boo Boo była jedną z najpopularniejszych uczestniczek programu "Mała piękność", który otworzył jej drzwi do świata show-biznesu i wielkich pieniędzy. Choć miała wtedy zaledwie sześć lat, otrzymała razem z matką, June Shannon, własne show - "Here Comes Honey Boo Boo". Otoczona toksyczną miłością Shannon, Honey Boo Boo zarabiała ogromne pieniądze na pokazywaniu się w strojach księżniczki czy makijażu.