Horoskop dzienny – 4 marca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Horoskop dzienny 4 marca. Merkury w sekstylu z Uranem to idealny układ planet na początek tygodnia. Obdarza energią i motywacją do osiągania swoich celów. Wiele znaków zodiaku zapragnie pokazać, na co je stać!

Baran – horoskop dzienny, poniedziałek 4.03.2024

Tego dnia otworzą się przed Baranem nowe możliwości, których się nie spodziewał. Niemrawy nastrój, w jakim tkwił przez kilka minionych dni, sprawił, że Baran przestał szukać szczęścia, więc teraz okazje samego znajdą, wynagradzając wcześniejsze trudności. Merkury w sekstylu z Uranem obdaruje go przebojowością i pomysłowością, która nawet kreatywnego Barana nieco zadziwi.

Byk – horoskop dzienny, poniedziałek 4.03.2024

Byk obudzi się z uczuciem niewytłumaczalnego żalu. Wprawdzie wiele osiągnął i jego życie układa się całkiem przyzwoicie, jednak pewne sprawy ciągle pozostają w zawieszeniu – być może te, na których najbardziej mu zależy. Byka napadną nieuzasadnione wątpliwości, może też mieć do kogoś o coś pretensje. Nie powinien jednak wszczynać awantury, tylko przeczekać gorszy nastrój.

Bliźnięta – horoskop dzienny, poniedziałek 4.03.2024

Osoby urodzone w znaku Bliźniąt mogą czuć się nieswojo. Obudzą się w nich nowe pragnienia, często związane z emocjonalnymi potrzebami, które nie zostały zaspokojone. W poniedziałek mogą też otrzymać nieprzyjemną wiadomość, której nadawcą będzie osoba spod znaku naku trygonu Wody – te wrażliwe znaki zapragną wyjaśnić jakieś dawne sprawy lub uzyskać jasność w pewnej kwestii.

Rak – horoskop dzienny, poniedziałek 4.03.2024

Poniedziałek Raka zacznie się zwyczajnie – zaplanuje dzień, zajmie się swoimi obowiązkami… Zupełnie nie będzie się spodziewał zamieszania, które dosłownie chwilę później spadnie na jego głowę. Jak to zwykle bywa, zawini ktoś inny, jednak do posprzątania tego bałaganu potrzebny będzie kozioł ofiarny. Niestety, ta niewdzięczna rola spadnie na Raka, który nie odważy się przeciwstawić.

Lew – horoskop dzienny, poniedziałek 4.03.2024

Poniedziałek wyzwoli u Lwa ukryte siły, z jakich nawet nie zdawał sobie sprawy. Myślał, że to będzie to spokojny i raczej nijaki dzień, a jednak niespodziewanie wzniesie się na wyżyny kreatywności. Nikt nie będzie w stanie mu dorównać, skupiony Lew znajdzie rozwiązanie każdego problemu, a przy okazji zdąży się jeszcze napić kawy i poplotkować ze znajomymi na temat wspólnych wrogów.

Panna – horoskop dzienny, poniedziałek 4.03.2024

Panna może spodziewać się całkiem dobrego poniedziałku, który zmotywuje ją do podjęcia większego wysiłku na drodze do celu. W pracy wszystko uda jej się szybko ogarnąć, więc w wolnym czasie powinna popracować nad własnymi projektami, zapewne ma ich sporo na głowie. Jeśli za dużo, musi się zastanowić, czy nie byłoby lepiej z czegoś zrezygnować, Słusznie mówią, że co za dużo, to niezdrowo.

Waga – horoskop dzienny, poniedziałek 4.03.2024

Waga skupi się na pracy i nie pozwoli się rozproszyć, mimo że wokół sporo będzie się działo. Dramaty wśród kolegów nie będą jej bezpośrednio dotyczyć, więc nie zdobędą sobie jej uwagi. Tym bardziej że Wagi obecnie mają własne ważne sprawy na głowie, więc nie pragną się rozpraszać kłopotami wszystkich wokół. Być może nie chcą w kółko ratować innych, którzy sami siebie nie potrafią ogarnąć.

Skorpion – horoskop dzienny, poniedziałek 4.03.2024

Dobra passa Skorpiona trwa w najlepsze. Powinien się cieszyć, bo dawno nie miał tak pozytywnego czasu. Wszystko, co sobie zamierzy, powiedzie się znakomicie. Osoby urodzone w tym znaku będą odporne na wszelkie przeszkody, wątpliwości i losowe tarapaty. Już w ten poniedziałek uzyskają pewne informacje, które wkrótce bardzo im się przydadzą. Muszą tylko wyczuć najlepszy moment, aby je wykorzystać.

Strzelec – horoskop dzienny, poniedziałek 4.03.2024

Strzelec będzie się bronił rękami i nogami przed poniedziałkiem, po którym nie spodziewa się niczego dobrego. Osoby, które już wcześniej tkwiły w konflikcie ze współpracownikiem lub przełożonym, mogą oczekiwać eskalacji. Na szczęście z pomocą pospieszy Merkury w sekstylu z Uranem, pod wpływem którego Strzelec znajdzie idealne rozwiązanie tego skomplikowanego problemu.

Koziorożec – horoskop dzienny, poniedziałek 4.03.2024

Koziorożce mogą być nieco nerwowe, głównie dlatego że trudno im będzie zrozumieć własne skomplikowane uczucia, co będzie skutkować chaosem w myślach i czynach. Osoby urodzone w tym znaku nie będą tak produktywne, jak zazwyczaj, co może zwrócić na nie niechcianą uwagę ze strony kolegów i przełożonych. To nie jest dobry dzień, aby dyskutować z Koziorożcem o normach i osiągnięciach…

Wodnik – horoskop dzienny, poniedziałek 4.03.2024

Ten dzień warto poświęcić na załatwienie jakichś zaległych spraw. Możliwe, że najpilniejsza z nich sama da o sobie znać. Popołudnie upłynie znacznie spokojniej, uda się z niego wykroić nieco czasu na własne przyjemności. Wodnik powinien zrobić coś dla siebie, aby w jakiś sposób wynagrodzić sobie dotychczasowe trudy i dzięki temu lepiej nastawić się na zaczynający się tydzień.

Ryby – horoskop dzienny, poniedziałek 4.03.2024

Ryby będą miały w poniedziałek sporo pilnych zajęć, ale o dziwo nie będzie im to przeszkadzać. Postanowią się zmobilizować i działać bardziej systematycznie. Merkury w sekstylu z Uranem sprawi, że obudzi się w nich ambicja. To znak bardzo zdolny, tylko wyjątkowo rozkojarzony. Jeśli weźmie się w garść, ma szansę zabłysnąć w miejscu pracy i w końcu poprawić swoje dochody.