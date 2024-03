Horoskop dzienny – 6 marca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Waga – horoskop dzienny, środa 6.03.2024

Ktoś stanie się bardzo istotny dla Wagi, będzie to niemal kluczowy element udanej środy. Ukochany, przyjaciel czy współpracownik – nie ma to znaczenia. Bez niego nic się nie uda, więc lepiej dbać o pozytywne kontakty, żeby go do siebie nie zniechęcić. Właściciele zwierząt muszą uważać, psotne pupile mogą ich w środę zaskoczyć bardziej lub mniej przyjemną niespodzianką.