Zodiakalne królowe dramatu. Potrafią rozkręcić aferę w pięć sekund

Lew nie potrafi ukrywać emocji

To ognisty znak, którym rządzą namiętności. Targających nim emocji nie potrafi ukrywać, a może po prostu nie chce. Zodiakalne Lwy uwielbiają sceny – jak najbardziej teatralne i w miejscu z dużą publicznością. Pranie brudów w domu uważają za mało ekscytujące. Osoby urodzone w tym znaku mają naturalne wyczucie dramatu, co sprawia, że w swoich manifestacjach złego humoru są bardzo przekonujące. To dobrzy aktorzy, w dodatku charyzmatyczni i o magnetycznym uroku, dlatego łatwo przeciągają wszystkich na swoją stronę. Bo to przecież one mają rację i/lub są ofiarą tej afery, którą same zaczęły.