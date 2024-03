Horoskop dzienny – 8 marca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Baran – horoskop dzienny, piątek 8.03.2024

W piątek Baran może mieć już całkiem spore problemy z nawiązaniem kontaktu z rzeczywistością. Ten tydzień tak go wymęczył, że tęskni już tylko za wolnością. Zrobi jedynie to, co absolutnie musi, a skupienie przyjdzie mu z wielkim trudem. Odżyje dopiero po pracy, gdy w końcu będzie mógł zająć się tym, co kocha i co najbardziej go interesuje. W weekend nadrobi stracony czas.