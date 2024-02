Czarny kamień chroni przed złą energią. Noś go przy sobie

Czarny kamień chroni przed złą energią. Noś go przy sobie

Dla ludzi, którzy w to wierzą, świat pełen jest przeplatających się nieustannie dobrych i złych energii. Jedne nam w życiu pomagają, inne mogą zaszkodzić. W jaki sposób skutecznie zablokujemy te złe prądy? Wystarczy nosić przy sobie pewien kamień.

Wiedza ezoteryczna przypisuje kamieniom niezwykłą moc z uwagi na ich długie trwanie. Przez lata i wieki kumulują w sobie energię, która może uczynić z nich potężny amulet albo przeklęty przedmiot. Wszystko zależy od tego, jaki to kamień i jakiego rodzaju energię pochłonął. Magiczne właściwości kamieni różnią się między sobą, do tego nie zawsze i nie każdy kamień będzie pasował do danego człowieka. Niektóre można jednak uznać za bardziej uniwersalne i pełne pozytywnych właściwości.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Ochroni przed złem. Czarny turmalin i jego moc

Czarny kamień sprawia mroczne wrażenie, ale jak to zwykle bywa: nie warto oceniać książki po okładce. Czarny turmalin to kamień obdarzony wyjątkowymi właściwościami ochronnymi, dzięki którym blokuje dopływ złej energii. Wokół noszącej go osoby tworzy coś w rodzaju tarczy ochronnej, która nie przepuszcza negatywnych wibracji, złych życzeń, zazdrości czy klątw płynących z otoczenia czy zwyczajnego życiowego pecha. Ten kamień bardzo skutecznie powstrzymuje złowrogie efekty tzw. złego oka.

Zobacz także : Nie przynoś tego do domu. Wniesiesz pecha pod swój dach

Zdecydowanie warto nosić przy sobie czarny turmalin, który rozprasza złą energię, a przy okazji skutecznie oczyszcza aurę. Przyniesie szczególnie pozytywne efekty w przypadku osób, które czują się stłamszone lub stale zmęczone bez konkretnego powodu – może źródło problemów tkwi w tym, co niewidoczne dla oka?

Jak nosić kamienie? Strona ciała ma znaczenie

Kamienie ochronne najlepiej nosić w praktycznej formie bransoletki, która zawsze znajduje się przy ciele i na widoku. Może się składać z nawleczonych na żyłkę kamieni w postaci koralików, ale równie dobrze wystarczy zawiesić jeden na czerwonym sznurku lub tasiemce. Czerwony sznurek czy kokardka posiada własną moc ściągania na siebie złej energii i uroczego oka, dzięki czemu działa niczym magiczny piorunochron.

Zobacz także : Włóż do portfela. Babciny przesąd przyciąga bogactwo

Pamiętajmy, że amulety najlepiej jest trzymać z lewej strony ciała, czyli bransoletka powinna się znaleźć na lewej ręce. Lewa strona, czyli ta od serca, uważana jest za szczególnie wrażliwą – to przez nią dostaje się do ciała pozytywna energia albo tędy z niego ucieka, dlatego trzeba ją chronić. Czarny turmalin świetnie sprawdzi się w tej roli.