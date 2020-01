WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Horoskop tygodniowy od 30 grudnia do 5 stycznia dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przepowiedziały ci gwiazdy Horoskop tygodniowy na tydzień od 30 grudnia do 5 stycznia 2020 roku. Zobacz, jaką przyszłość przepowiedziały gwiazdy wszystkim znakom zodiaku i na co powinieneś przygotować się nadchodzącym tygodniu. Horoskop tygodniowy – Baran

Miłość: W tym tygodniu nie będzie się działo nic co mogłoby zniszczyć Twoją więź z drugą połową. Zbliża się nowy rok, warto więc przeanalizować co poprawić w związku.

Praca: Tu raczej kontynuacja w relacjach z poprzedniego tygodnia, nadal będzie wokół Ciebie roztaczać się bardzo pozytywna atmosfera.

Finanse: W portfelu raczej spodziewane są pustki, może warto pomyśleć o jakiś postanowieniach finansowych na nowy rok.

Zdrowie: Nadal będziesz odczuwać dobrą formę, zarówno psychicznie jak i fizycznie. Horoskop tygodniowy – Byk

Miłość: Nie będzie to łatwy dla Ciebie czas w miłości, przez zbyt duży krytycyzm może dochodzić do sprzeczek z partnerem.

Praca: W pracy nadal dobrze, ogólnie da się odczuć atmosferę luzu w powietrzu.

Finanse: W portfelu nadal niezbyt bogato trzeba będzie znów sięgać po to co zaoszczędzone.

Zdrowie: Stan fizyczny Twego organizmu będzie bardzo dobry, niestety samopoczucie może być lekko drażliwe. Horoskop tygodniowy – Bliźnięta

Miłość: Spodziewaj się dużej sprzeczki z partnerem, postaraj się w tej sytuacji trochę odpuścić, gdyż zaognianie sytuacji tylko zaszkodzi.

Praca: Zbliża się nowy rok, warto będzie powziąć nowe postanowienia z tej okazji. Atmosfera w pracy bardzo dobra.

Finanse: Nie spodziewaj się zbyt dużych sum w portfelu, na pocieszenie możliwy przypływ gotówki po nowym roku.

Zdrowie: Warto zwrócić uwagę na stan wątroby, warto też zadbać o aktywność fizyczną. Horoskop tygodniowy – Rak

Miłość: Nadal w tym tygodniu będziesz się cieszyć dobrymi relacjami w związku, możliwy wspólny wyjazd.

Praca: Ogólnie nie będzie się w Twym życiu zawodowym dziać nic negatywnego e tym tygodniu, wręcz przeciwnie będzie on sprzyjać dobrej atmosferze.

Finanse: Czas zacząć sięgać po oszczędności, niestety najbliższy czas nie będzie opływać w bogactwie.

Zdrowie: Możliwe przeziębienia pod koniec tygodnia. Horoskop tygodniowy – Lew

Miłość: W najbliższym czasie warto zachować uwagę, by swoim zachowaniem nie zepsuć relacji. Najważniejsze by nie być tak bardzo zapatrzonym w siebie.

Praca: Nadchodzący rok przyniesie Ci wiele perspektyw i nowych szans zawodowych.

Finanse: Obecny stan finansowy nie będzie oszałamiać, warto bardziej rozsądnie rozplanować wydatki.

Zdrowie: Będziesz się cieszyć dosyć dobrym zdrowiem ,jedynie musisz uważać na krótkie przeziębienia. Horoskop tygodniowy – Panna

Miłość: Przejście między starym a nowym rokiem natchnie Twoją relację nowymi pomysłami i umocni wasze więzi.

Praca: Koniec roku będzie skutkował zakończeniem wielu starych spraw ,wraz z początkiem nowego szykują się nowe możliwości.

Finanse: Twój stan finansów nadal nie będzie najgorszy, lecz warto przemyśleć różne wydatki.

Zdrowie: Będzie Cię rozpierać duża ilość energii w tym tygodniu, pozytywnie wpłynie to także na stan zdrowia. Horoskop tygodniowy – Waga

Miłość: W najbliższym tygodniu będziesz się cieszyć bardzo dobrymi relacjami z partnerem.

Praca: W pracy odczujesz dużo ulgi gdyż w najbliższym czasie będziesz mieć na sobie mniej zobowiązań.

Finanse: W portfelu raczej słabo wraz początkiem tygodnia, lecz po nowym roku spodziewany przypływ gotówki.

Zdrowie: Twój stan zdrowia jak i samopoczucie będą w nadchodzącym czasie bardzo dobre. Horoskop tygodniowy – Skorpion

Miłość: Nadal będziesz odczuwać duża poprawę w relacjach z drugą połową w najbliższym czasie.

Praca: W sprawach zawodowych nie będzie przykrych niespodzianek, wręcz atmosfera w pracy będzie bardzo na luzie.

Finanse: Wraz z końcem roku twój stan finansów będzie dosyć marny, pora naruszyć lekko oszczędności.

Zdrowie: W najbliższym czasie będziesz odczuwać zmienny nastrój, za to fizycznie nie spodziewaj się pogorszenia zdrowia. Horoskop tygodniowy – Strzelec

Miłość: W nadchodzącym tygodniu Twoje relacje w związku mogą się lekko popsuć. Lecz wraz z nowym rokiem zmieni się też perspektywa i nastąpi duża poprawa.

Praca: W pracy nie będzie zaskakujących sytuacji, będziesz żyć jeszcze atmosferą świąt, więc nie odczujesz nic negatywnego.

Finanse: Warto zacząć oszczędzać, gdyż stan finansów raczej nie będzie zbyt dobry w tym tygodniu.

Zdrowie: Musisz uważać na złe przyzwyczajenia i walczyć ze skłonnością do nałogów. Horoskop tygodniowy – Koziorożec

Miłość: W najbliższym czasie będziecie wraz z drugą połową mogli dać się ponieść pozytywniej atmosferze nadchodzi nowy rok i nowe szanse dla was.

Praca: Będzie to dobry tydzień w sprawach zawodowych, wszędzie da się odczuć dużo pozytywnych emocji.

Finanse: Mimo że wielu znajomych może narzekać na swój stan finansowy, ty prawdopodobnie będziesz bardzo lekko znosić końcówkę starego roku.

Zdrowie: Warto zacząć dbać o formę fizyczną, więcej aktywności bardzo dobrze wpłynie na Twe zdrowie. Horoskop tygodniowy – Wodnik

Miłość: Będzie dużo postanowień i wiele perspektyw na nowy rok. Ten tydzień będzie dobry dla Twych relacji partnerskich.

Praca: Nadal będziesz się cieszyć ulga od wielu obowiązków zawodowych, a atmosfera w pracy będzie bardzo pozytywna.

Finanse: W nadchodzącym tygodniu Twój stan finansowy będzie mało zadowalający, lecz jest duża szansa że wraz z jego końcem dostaniesz nagłą gotówkę.

Zdrowie: Uważaj na przeziębienia i choroby wirusowe w tym tygodniu. Horoskop tygodniowy – Ryby

Miłość: Koniec roku i początek nowego to czas wewnętrznych rozliczeń ze sobą. Pomyśl co możesz zrobić by wzmocnić relacje na przyszły czas.

Praca: W pracy nadal odczujesz sporo ulgi od codzienności, w obecnym okresie czasu nie będziesz czuć przytłoczenia obowiązkami.

Finanse: Twój portfel będzie niestety świecić lekko pustkami, możliwe że po nowym roku nastąpi poprawa.

Zdrowie: Duża poprawa Twego stanu zdrowia a także przypływ dobrego samopoczucia. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne