HUAWEI WATCH GT 4 – stylowy design i użyteczna technologia na twoim nadgarstku

Badanie przeprowadzone w 93 krajach, które ukazało się na łamach czasopisma naukowego "Evolution and Human Behavior", wykazało, że kobiety poświęcają średnio 238 minut dziennie na dbanie o swoją urodę. W praktyce oznacza to, że przez blisko 4 godziny każdego dnia skupiamy się, aby być najlepszą wersją siebie i z zadowoleniem spoglądać w lustro. Co więcej, robimy to coraz bardziej świadomie, bo oprócz dbania o styl i wygląd zewnętrzny stawiamy też na zdrowie. I właśnie dlatego smartwatch może stać się najbliższym przyjacielem każdej kobiety. Jest on nie tylko stylowym dodatkiem do każdej kreacji, ale i źródłem cennej wiedzy o naszej urodzie i stanie zdrowia.