Hyży w "Halo tu Polsat". Postawiła na nietypową stylizację

Poranny program "Halo tu Polsat" zadebiutował na antenie w piątek, 30 sierpnia . Pierwsze wydanie poprowadził duet Agnieszki Hyży oraz Macieja Rocka. Przypomnijmy, że dwie pozostałe pary, które będą o poranku stawać przed kamerami, to Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oraz Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz .

W przypadku spodni jest kolejne zaskoczenie. Ni to bermudy, ni to kuloty. A coś pomiędzy. Prezenterka włożyła śnieżnobiałe spodnie z szerokimi nogawkami, które sięgały jej za kolana . Na szczęście nie zniekształciły jej sylwetki, a stworzyły dobre proporcje z krótką górą.

