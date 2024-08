Tłum gwiazd na ramówce Polsatu. Ekspertka oceniła stylizacje. Kto wypadł najlepiej?

Na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu, czyli jednego z najważniejszych wydarzeń dla stacji, podczas którego zostają ogłoszone nowości na kolejny sezon, pojawiło się sporo gwiazd. Na ściance do zdjęć pozowały m.in. Katarzyna Cichopek , Ewa Wachowicz , Małgorzata Socha , Marcelina Zawadzka , Paulina Sykut-Jeżyna i Milena Rostkowska-Galant. Jak się ubrały?

Monochromatyczne total looki, najmodniejsze wzory i nawiązanie do gorących trendów - gwiazdy Polsatu zdały egzamin z dobrego stylu. Małgorzata Socha postawiła na beżowy total look. Cielistą sukienkę z falbankami zestawiła z luźną marynarką.

Co myśli o stylizacjach polskich gwiazd? Ekspertka wyróżniła kilka "perełek". Kto wypadł najlepiej na prezentacji jesiennej ramówki stacji Polsat?

Na uwagę zasługuje też kreacja Ewy Wachowicz. - Fason klasyczny, piękna stylizacja. Biel i czerń to bezpieczne połączenie. Całość jest poprawna, pani Ewa wygląda dobrze w tej kreacji - mówi ekspertka.

A kto nie trafił? Stylizacja Mileny Rostkowskiej-Galant budzi mieszane uczucia. - Kimono to ciekawe rozwiązanie i alternatywa do marynarki. Jednak tutaj jest zbyt ciężko. Mamy mocną górę i ciężki dół stylizacji. Zbliżajmy się do sezonu jesiennego, ale można wykorzystać jeszcze letnie fasony i buty - ocenia stylistka.