"I oto przyszła pora na Telesfora". Treść nekrologu poruszyła internautów

Pożegnanie 96-letniego Telesfora Wieraszki wzrusza do łez. Nie ma tam suchych faktów o szczegółach pogrzebu. Jest za to miłość i ogromna dawka ciepła. "Oczy mi się otworzyły, bo zawsze wydawało mi się, że w nekrologach pisze się tylko informacje o śmierci i o uroczystościach pogrzebowych" - czytamy w sekcji komentarzy na Facebooku.

Kim był Telesfor Wieraszka? "W czasie wojny jako młody chłopiec, idąc w ślady swoich starszych braci, walczył w szeregach Batalionów Chłopskich na wschodnich terenach Polski. Z zawodu był inspektorem nadzoru budowlanego i z dużą skrupulatnością wykonywał swą pracę. Przez całe życie był człowiekiem pogodnym, łagodnym i ciepłym, kochającym przyrodę, ceniącym rodzinę oraz relacje z drugim człowiekiem. Takim go zapamiętam i taki pozostanie w moim sercu" - dowiadujemy się z nekrologu.

