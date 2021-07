Ida Nowakowska i Jack Herndon podjęli ważną decyzję w sprawie syna. Para mocno wybiega w przyszłość

Ida Nowakowska i Jack Herndon poznali się na studiach

Ida Nowakowska i Jack Herndon pobrali się w 2015 r. w Warszawie. Choć Herndon związał się z medialną kobietą, sam unika blasku fleszy. - Bardzo kocham swojego męża i lubię o nim mówić. Jest to ważna część mojego życia (...) Jednocześnie on nie do końca lubi się pokazywać publicznie. To nie jest tak, że próbujemy się ukrywać. On lubi czasami ze mną wyjść i to, że możemy się wspólnie pokazać, sprawia mu przyjemność. Ale z drugiej strony - robi to tylko raz na jakiś czas – mówiła jakiś czas temu Nowakowska.