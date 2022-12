Ile kosztuje catering na święta? Nie uwierzysz, ile wydasz

Wszystko zależy od miejsca, na które się zdecydujemy. Jednak ceny większości dań są bardzo zbliżone. Za ryby trzeba zapłacić od 110 do około 140 zł za kilogram. Karp, który króluje na polskich stołach, należy do najdroższych opcji. Przykładowa cena to 135 zł za kilogram, czyli około 10 porcji. Często tańszą opcją jest filet z karpia w galarecie czy dorsza. Tańsza jest ryba po grecku — kosztuje około 70 zł za kilogram. Dania ze śledzia są wyceniane jeszcze taniej. Za roladki czy śledzie trzeba zapłacić od 40 do 50 zł za kilogram.