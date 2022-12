Świąteczne paczki w polskich firmach. "Nie wszyscy mogą liczyć na miły gest"

- Z ubiegłorocznego prezentu korzystam do dziś. To najlepszy kubek jaki miałam w życiu - mówi Dominika. Trochę gorzej ocenia słuchawki, które najlepiej działają ze smartfonem konkretnej marki. Nikt z jej teamu nie ma sprzętu akurat tej firmy. Dodatkowo to twardy egzemplarz, bez gumek dousznych, co w przypadku mojej rozmówczyni wyklucza komfortowe użytkowanie. - Kiedy wkładam je do uszu, po prostu czuję ból, więc bardziej ucieszyłabym się z pieniędzy lub bardziej uniwersalnych słuchawek. Ale liczy się pomysł. Prezent zdecydowanie "robił wrażenie" - dodaje.