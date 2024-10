Imię wymiera. Nadano je tylko 5 dziewczynkom

Ok, rozumiem

Imię Rebeka, pochodzące z języka hebrajskiego, ma bogatą historię i głębokie znaczenie. W Polsce nie należy jednak do najpopularniejszych. Według danych, w pierwszej połowie 2024 roku otrzymało je tylko pięć dziewczynek.

Wybór imienia dla dziecka jest trudnym zadaniem dla rodziców. Bardzo często zadają sobie pytanie, na jakie imię postawić: tradycyjne, oryginalne, a może zagraniczne? Choć imion - zarówno dla dziewczynek, jak i chłopców, jest wiele, warto kierować się także ich pochodzeniem i znaczeniem. Niektórzy twierdzą, że ma to wpływ na osobowość człowieka.

Imię Rebeka - pochodzenie i znaczenie

Według danych Ministerstwa Cyfryzacji, jednym z najrzadziej nadawanych w Polsce imion dla dziewczynek jest imię Rebeka. W pierwszej połowie 2024 roku otrzymało je tylko pięć dziewczynek.

Rebeka to imię pochodzenia hebrajskiego, które w Biblii nosiła żona Izaaka i matka Jakuba oraz Ezawa. W języku hebrajskim "Rivka" oznacza "zapuszczająca węzeł" lub "wiązanie", co może nawiązywać do nierozerwalnych więzi rodzinnych.

Imię to jest biblijne, co dodaje mu głębokiego znaczenia i historycznego kontekstu. Rebeka jest postacią ważną w tradycjach judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu, co sprawia, że jej imię jest znane i cenione w różnych kulturach na całym świecie.

Rebeka - jaka jest?

Kobiety o imieniu Rebeka mają wielką umiejętność budowania głębokich relacji z otoczeniem. Cenią sobie współdziałanie z innymi i są bardzo oddane rodzinie oraz bliskim. Uważa się, że mają spore predyspozycje do życia w dużej rodzinie.

Rebeki są realistami i romantyczkami jednocześnie. Ich optymizm i pogoda ducha są zaraźliwe. Takie kobiety doskonale odnajdują się w firmach rodzinnych oraz zawodach wymagających kontaktu z ludźmi. Nie lubią samotności i przebywania bez towarzystwa.

Najpopularniejsze imiona w 2024 roku

Z danych Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że wśród najpopularniejszych imion dla kobiet w pierwszej połowie 2024 roku znalazły się:

Maja (2309) Zofia (2252) Zuzanna (1974) Hanna (1966) Laura (1898) Julia (1667) Oliwia (1623) Pola (1592) Alicja (1585) Maria (1340)

