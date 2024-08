To imię to rzadkość. W tym roku otrzymały je tylko trzy dziewczynki

Wielu przyszłych rodziców ma problem z wyborem imienia dla dziecka. Klasyczne, oryginalne, zagraniczne, a może neutralne płciowo? Lista imion jest coraz dłuższa, co z pewnością nie jest pomocne. Część z nich jest jednak nadawana coraz rzadziej. Takim imieniem jest np. Berenika. W 2024 roku imię to otrzymały tylko trzy dziewczynki.

W czasach, gdy większość rodziców wybiera dla córek imiona takie jak Maja, Zofia, Zuzanna czy Julia, imię Berenika traci na popularności. Według najnowszych danych opublikowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji, w pierwszej połowie 2024 roku imię to otrzymały jedynie trzy dziewczynki. W całym kraju również nosi je tylko 991 kobiet.

Imię Berenika ma jednak wyjątkowe znaczenie. To imię o pochodzeniu greckim, które można przetłumaczyć jako "przynosząca zwycięstwo". Według niektórych teorii, w wyniku zmian w wymowie i zapisie z greckiego na łaciński, dziś imię to jest zastępowane przez popularniejszą Weronikę, której znaczenie imienia jest takie samo.

