W latach 90. nadano je tysiącom dziewczynek. Dziś jest niemodne

Wybór imienia to jedna z pierwszych poważnych decyzji każdego, przyszłego rodzica. Część z nas wybrała je jeszcze na długo przed zajściem w ciąże, podczas gdy inni kierują się obowiązującymi trendami. Od kilku lat można zauważyć, że tradycyjne, polskie imiona wracają do łask.

Wybór imienia dla dziewczynki to wyzwanie dla rodziców. Często decydują się oni na imiona popularne w danym momencie, śledząc trendy. W pierwszej połowie 2024 r. najczęściej wybieranymi imionami były: Maja (2309 urodzeń), Zofia (2252) oraz Zuzanna (1974). W czołówce znalazły się również takie imiona jak: Hanna (1966), Laura (1898), Julia (1667), Oliwia (1623), Pola (1592), Alicja (1585) i Maria (1340).

Znaczenie i pochodzenie imienia Ewelina jest niejasne. Jedna z teorii głosi, że wywodzi się ono z irlandzkiego "Éibhleann", co można przetłumaczyć jako "radość" lub "światło". Inne źródła wskazują na celtyckie pochodzenie od słowa "ewlin". Istnieje również hipoteza, że imię to pochodzi od starofrancuskiego 'aveline', oznaczającego małego ptaka, które jest zdrobnieniem od łacińskiego 'avis' (ptak). Prawdopodobnie Ewelina to rozszerzona forma imienia Ewa.