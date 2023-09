Imię zagrożone wyginięciem. W tym roku nadano je 68 Polkom

Imię Ewelina - co oznacza?

Co oznacza imię Ewelina? Jego pochodzenie jest niejasne. Według jednych teorii wywodzi się ono od irlandzkiego "Éibhleann", co oznacza radość, światło. Może też pochodzić od celtyckiego słowa "ewlin". Inną możliwością źródłosłowu jest starofrancuskie słowo "aveline" (mały ptak), co z kolei jest zdrobnieniem od łacińskiego "avis" (ptak). Prawdopodobnie jest to także rozszerzona forma imienia Ewa.