Influencer zaprosił Dodę na randkę. Mieli już kontakt

- Jeśli ktoś z was zna Dodę, proszę, załatwcie mi z nią randkę. Co tam się w tym programie odpie***la. Siedzi z nią w basenie jakiś facet, wielki jak szafa trzydrzwiowa, ani to się nie odezwie, ani me, ani be, ani kukuryku. Chłopie: zadaj jakieś pytanie, czy lubi sport, śpiewa z playbacku, czy chce mieć dzieci - podkreślał mocno.