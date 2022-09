Doda pozwała Polskę i wygrała. Chodziło o głośne słowa o Biblii

Rabczewska, spytana przez dziennikarkę, czy "bardziej wierzy w dinozaury niż w Biblię", stwierdziła, że "wierzy w to, co jest". "W to, co przyniosła nam nasza matka Ziemia podczas wykopalisk, są na to dowody. Ciężko wierzyć w coś, co spisał jakiś tam napruty winem i palący jakieś zioła". Wytłumaczyła, że chodzi jej o "tych wszystkich gości, co spisali te wszystkie niesamowite historie".