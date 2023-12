Innowacje w domowym praniu. Idealna pralka dla twojego domu

Haier I-Pro 7

Ta pralka Haier to prawdziwy majstersztyk technologiczny. Posiada pojemność 8 kg, co jest idealne dla średnich i większych gospodarstw domowych. Prędkość wirowania 1400 obrotów na minutę gwarantuje skuteczne usuwanie wody, co przekłada się na krótszy czas suszenia ubrań. Jej wyjątkowa cecha to funkcja Refresh, która idealnie nadaje się do delikatnych tkanin. Pozwala skutecznie usunąć wszelkie zapachy, drobny kurz i alergeny, jednocześnie redukując zagniecenia. A to wszystko bez użycia środków piorących. Ponadto pozwala odświeżać elegancką odzież w warunkach domowych z efektem jak z profesjonalnej pralni. Skutecznie i bezpiecznie odświeżaj takie ubrania, jak marynarki, kostiumy, garnitury, spódnice, czy płaszcze nawet w 20 minut! Dzięki tej funkcji tkaniny stają się miękkie w dotyku oraz wolne od brzydkich zapachów i wszelkich alergenów i bakterii.