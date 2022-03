Innowacyjne rozwiązania dla dojrzałej skóry

Najbardziej widocznymi oznakami starzenia się skóry są zmarszczki, utrata jędrności i zmiana owalu twarzy. Mogą pojawić się już po 30. roku życia. W dużym stopniu odpowiada za to ubytek kolagenu, czyli elementu tkanki łącznej, wiążącego komórki. To właśnie z kolagenu w dużym stopniu składa się skóra. I to właśnie on odpowiada za jej elastyczność, sprężystość i spójność. Z biegiem lat i w miarę utraty kolagenu skóra staje się wiotka i mniej elastyczna, a także trudniej się regeneruje.