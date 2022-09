Inteligentna stylizacja włosów. Piękna fryzura dzięki technologii

Mając długie lub kapryśne włosy suszenie i ich stylizacja bywają długotrwałym procesem. Wpływ na czasochłonność mają nie tylko warunki panujące w łazience lub w miejscu, gdzie umieszczona jest toaletka, ale także same narzędzia. Odpowiednia suszarka, lokówka czy prostownica to prawdziwy skarb, ponieważ może sprawić, że przyjemnością staje się nie tylko sam efekt, ale także droga do jego uzyskania. Dzięki temu można częściej pozwolić sobie na mycie głowy bez obaw, że trzeba będzie spędzić godzinę lub dwie przed lustrem. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jakie inteligentne gadżety do stylizacji można kupić w sklepach, jednocześnie nie zważając na cenę, ponieważ zaoszczędzony czas i zdrowe włosy są bezcenne.