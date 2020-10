Iwona Węgrowska w emocjonalnej rozmowie opowiedziała o poronieniu. "Nie życzę tego żadnej kobiecie. Największemu wrogowi"

"Kiedy usłyszałam serduszko, byłam pewna, że nic złego się już nie wydarzy i pochwaliłam się z wami tą radosną nowiną. Niestety Serce Mojego Dziecka przestało bić. To dla mnie trudny moment i bardzo ciężko mi o tym pisać i mówić. Nie mogę się pozbierać od paru dni i nie mogłam już znieść pytań jak dzidziuś. To pierwsze takie poronienie, tak trudne i tak bolesne" – ogłosiła.

Iwona Węgrowska o poronieniu

"Do tej pory nie mogę dojść do siebie. Psychicznie, ale też przede wszystkim fizycznie. Jednak ten brzuch na początku 4. miesiąca jest dosyć duży i teraz powrót do normalności. Nie mogę wskoczyć na radykalne diety, bo moja lekarka to by w ogóle mnie zatłukła, że znowu robię nieodpowiednie kroki. Przede wszystkim ja się zamykam na ten temat" – mówiła piosenkarka.