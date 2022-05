Jacek Łągwa wspomina chorobę. "Lekarz mówił, że to cud, że przeżyłem"

Łągwa połączył ze sobą fakty i udał się do szpitala zakaźnego. Pierwszą myślą było to, że zaraził się malarią. Nikt jednak nie przyjął artysty na oddział, a ten udał się do lekarza pierwszego kontaktu. Medyk zdiagnozował chorobę kolumbijską i przepisał odpowiednie leki. Jacek dodał, że po ich zażyciu ból ustąpił, a Łągwa udał się do klubu, gdzie napił się alkoholu. Wówczas ból wrócił i stał się kompletnie nie do zniesienia.