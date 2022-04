Justyna Majkowska przerywa milczenie. "Czasami miałam na scenie przyklejony uśmiech"

- Rozumiem, jak to jest, gdy człowiek przyzwyczai się do jakiegoś głosu czy osoby. Takich komentarzy jest sporo, bo jednak po odejściu z Ich Troje niewiele tworzyłam. Ale to jest miłe, że po 20 latach ludzie nadal o mnie pamiętają – skromna artystka z uśmiechem na twarzy podsumowuje w rozmowie z "Co za tydzień".